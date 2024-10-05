Осінь — це не просто час збирання врожаю, а й ідеальний період для підготовки вашого саду до майбутнього цвітіння.

Посадка півоній восени забезпечить їхній успішний ріст і гарне цвітіння навесні.

Півонії — це багаторічні рослини, які відмінно відчувають себе в прохолодну погоду. Осіння посадка дозволяє їм зміцнити кореневу систему перед зимовим спокоєм. У цей час земля ще достатньо тепла, що сприяє укоріненню. Найкращий період для посадки — з середини вересня до кінця жовтня. За 4−6 тижнів до перших заморозків півонії мають бути висаджені, щоб встигнути прижитися.

Щоб ваші півонії зацвіли на повну силу, дотримуйтесь покрокової інструкції:

Вибір місця для посадки. Півонії потребують сонячного світла — 6−8 годин на день. Уникайте затінених ділянок і місць з надмірною вологістю, щоб запобігти загниванню коріння.

Підготовка ґрунту. Оберіть пухкий, родючий ґрунт з хорошим дренажем. Додайте пісок або перегній, якщо ваша земля важка. Підживлення органічними добривами також буде корисним.

Посадка кореневища. Викопайте яму глибиною близько 50 см. На дно покладіть дренаж. Кореневища слід садити на глибині 3−5 см, щоб уникнути проблем з цвітінням.

Полив і мульчування. Після посадки добре полийте рослину і накрийте мульчею (солома, тирса, торф) для утримання вологи та захисту коренів від перепадів температур.

Догляд після посадки. Восени особливого догляду не потрібно, лише слідкуйте за вологістю ґрунту. Навесні видаліть мульчу і підживіть добривами для квітучих рослин.

Правильна осіння посадка півоній забезпечить вам пишні та здорові рослини, які будуть радувати вас своїм цвітом протягом багатьох років.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.