Розкриваємо секрети, які допоможуть вам отримати свіжий врожай огірків, незважаючи на зниження температури.

Досвідчені городники стверджують, що навіть у прохолодні місяці можна виростити смачні огірки.

Восени вибір сорту огірків стає особливо важливим. Найкраще підходять холодостійкі, ранні та гібридні варіанти. Наприклад, сорти Холодок F1 та Зозуля F1 відмінно адаптуються до короткого світлового дня та перепадів температур. Ці рослини не лише витривалі, а й здатні радувати вас свіжими плодами до перших морозів.

Якщо ви вирощуєте огірки на відкритому ґрунті, не забудьте про укриття. Плівкові тунелі або міні-теплиці допоможуть зберегти тепло, створюючи необхідний мікроклімат для рослин. Такий підхід дозволяє продовжити вегетаційний період, захищаючи огірки від ранніх заморозків. Для підживлення використовуються органічні добрива, багаті калієм та фосфором, що стимулюють розвиток кореневої системи і плодів.

Догляд за огірками восени потребує дещо іншого підходу. Поливати рослини слід обережно: надмірна волога може викликати загнивання коренів. Найкраще робити це вранці або вдень, використовуючи теплу воду (+20°C). Восени огірки також потребують додаткового освітлення, тож лампи для досвітки стануть чудовим рішенням, забезпечуючи 10 годин світла на добу.

Для підтримки температури ґрунту застосовуйте мульчування, яке утримує вологу та зберігає тепло. Регулярно оглядайте рослини на наявність захворювань, застосовуйте профілактичні заходи, такі як біопрепарати або народні засоби — настої часнику чи цибулі.

Дотримуючись цих простих, але ефективних порад, ви зможете насолоджуватися свіжими огірками в осінній період!

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