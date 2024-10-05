Кожен садівник мріє про здорові та плодовиті рослини, і правильно зберігши розсаду суниці восени, ви можете досягти цього.

Перш ніж зберігати розсаду, ретельно огляньте коріння. Відокремте гнилі чи слабкі частини — це запобігатиме подальшому поширенню хвороб. Лише після цього можна підсушити коріння на кілька годин і пересадити розсаду в горщики з легким, дренованим ґрунтом. Оптимальною температурою для зберігання є від 0 до +5 градусів, тому підвали чи льохи стануть найкращими місцями. Обов'язково захистіть рослини від прямих сонячних променів та сильних протягів.

Крім температури, важливо підтримувати вологість. Регулярно перевіряйте вологість ґрунту і зволожуйте його при потребі. Проте уникайте надмірного зволоження, щоб не спричинити загнивання.

Для тих, хто не має підвалу, існує й альтернативний метод — прикопати розсаду в захищеній ділянці. Заглибте коріння в пухкий ґрунт, залишаючи листя на поверхні, і вкрийте зверху соломою або агроволокном. Це забезпечить додатковий захист від морозів та допоможе рослинам залишитися в стані спокою до весни.

Якщо ж ви хочете зберегти розсаду в холодильнику, загорніть коріння у вологу тканину, помістіть у поліетиленовий пакет з отворами і зберігайте в нижньому відсіку. Це забезпечить необхідну вологість і знизить ризик пересихання.

З такими простими, але ефективними методами, ваша розсада суниці буде готова до висадки в новому сезоні!

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