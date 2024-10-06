Дати у посівному календарі на тиждень із 7 по 13 жовтня, однакові для всіх зон вирощування.

Посівний, або як його ще називають «посадковий» місячний календар на жовтень 2024 підкаже, коли найкраще доглядати за рослинами.

Перш ніж дізнатись посівний календар на тиждень з 7 по 13 жовтня, важливо знати:

Місяць зараз проходить за 0,2° на південь від яскравої зірки Антарес у Скорпіоні о 3-й годині дня за східним поясним часом.

Через годину після заходу сонця вони з'являються поряд на південно-західному небі, причому тіло і довгий вигнутий Скорпіоновий хвіст знаходяться низько над горизонтом для більшості спостерігачів у середніх широтах.

Місяць зараз освітлений приблизно на 23 відсотки і знаходиться трохи вище за зіркову величину 2,8 Тау (τ) Скорпіона.

Праворуч від неї знаходиться Антарес 1-ї зіркової величини, чиє світіння може здаватися червонуватим у темряві.

Венера, яка на той час знаходиться низько над горизонтом, тепер знаходиться далеко внизу праворуч від пари, показуючи, наскільки широку смугу неба Місяць пройшов лише за кілька днів.

Садівництво по місяцю, чи, точніше, по фазах Місяця, — це ідея, яка існує з того часу, як люди почали вирощувати собі їжу.

Як виглядає посівний календар на тиждень із 7 по 13 жовтня:

7 жовтня: Почніть грядки. Сприятливі дні для посадки надземних культур та листових овочів, таких як салат, капуста, листова капуста та селера, де клімат підходить.

6-й – 8-й день жовтня: розчищайте і обробляйте землю, але не садіть її.

З 9 по 10 жовтня: Висаджуйте томати, горох, квасолю та інші надземні культури в приміщенні на півночі і на відкритому повітрі на півдні.

11-й – 12-й день жовтня: Несприятливі дні для посадки. Знищити отруйний плющ, бур'яни, розчистити землю, але не садити.

13 жовтня - цей день особливо вдалий для виноградних культур.

Сприятливі дні для висадження надземних культур, де клімат підходить.

Джерело: астрономія .

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