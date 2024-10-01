Чеснок важно посадить именно в этот период, ведь это обеспечит здоровый рост и богатый урожай .

Согласно рекомендациям экспертов, чеснок нужно сажать так, чтобы к наступлению зимы корешки успели развиться до 12-18 штук длиной 5-10 см. Это происходит в течение 35-45 дней, и именно в этот период важно обеспечить, чтобы зеленая парость не съела. явилась, поскольку это может повредить растению.

Выбор сроков посадки напрямую зависит от вашего региона. Если вы живете на севере, оптимальное время – третья декада сентября. Для центральных и западных областей лучшей будет первая половина октября. А вот жителям Закарпатья и юга Украины рекомендуется сажать во второй половине октября.

Кроме этого, не забывайте о посевном календаре! Для посадки озимого чеснока благоприятными днями считаются 18-23 и 27-30 октября.

Также хорошими днями для работы в земле есть – 4-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 октября.



А вот 1-3, 12, 13, 17, 31 октября будут неблагоприятными для высадки чеснока. В эти дни вы можете заняться другими делами, которые помогут подготовить сад и огород к длительной зиме.

Итак, если вы хотите, чтобы ваш чеснок прижился и порадовал вас здоровым урожаем, не забудьте обратить внимание на срок посадки и выбрать правильные даты. Готовьтесь к посадке уже сейчас!

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.