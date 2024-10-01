Чеснок важно посадить именно в этот период, ведь это обеспечит здоровый рост и богатый урожай .

Согласно рекомендациям экспертов, чеснок нужно сажать так, чтобы к наступлению зимы корешки успели развиться до 12-18 штук длиной 5-10 см. Это происходит в течение 35-45 дней, и именно в этот период важно обеспечить, чтобы зеленая парость не съела. явилась, поскольку это может повредить растению.

чеснок

Выбор сроков посадки напрямую зависит от вашего региона. Если вы живете на севере, оптимальное время – третья декада сентября. Для центральных и западных областей лучшей будет первая половина октября. А вот жителям Закарпатья и юга Украины рекомендуется сажать во второй половине октября.

чеснок

Кроме этого, не забывайте о посевном календаре! Для посадки озимого чеснока благоприятными днями считаются 18-23 и 27-30 октября.
Также хорошими днями для работы в земле есть – 4-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 октября.

А вот 1-3, 12, 13, 17, 31 октября будут неблагоприятными для высадки чеснока. В эти дни вы можете заняться другими делами, которые помогут подготовить сад и огород к длительной зиме.

Итак, если вы хотите, чтобы ваш чеснок прижился и порадовал вас здоровым урожаем, не забудьте обратить внимание на срок посадки и выбрать правильные даты. Готовьтесь к посадке уже сейчас!

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