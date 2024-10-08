Городники озвучили найкращі методи, щоб після збирання врожаю восени позбутися бур'янів.

Стратегія боротьби з бур'янами після збирання врожаю восени важлива для боротьби з багаторічними та однорічними бур'янами, щоб не дати їм вкрасти вологу раннього сезону наступної весни.

Формування стратегії, щоб позбутися бур'янів стає простішим, коли ви бачите всі свої варіанти відразу.

Використовуйте інформацію в наведеному нижче посібнику з можливістю пошуку, щоб легко вибрати варіанти гербіцидів для боротьби з бур'янами після збирання врожаю.

Як після збирання врожаю восени позбутися бур'янів?

Розгляньте можливість осіннього обробітку ґрунту від бур'янів. Обробіток ґрунту може знищити бур'яни та запобігти виробленню насіння.

Це ще один метод скорочення кількості бур'янів, які з'являться наступної весни, і дозволяє проводити ефективнішу програму боротьби з бур'янами.

Застосувати гербіцид. Осіннє застосування гербіцидів є важливою частиною плану боротьби з бур'янами. Видалення бур'янів, які з'явилися після збирання врожаю, мінімізує кількість бур'янів, що зростають навесні.

Зараз саме час обприскати ці багаторічні бур'яни, з якими ми боремося щороку.

Якщо ваші бур'яни знову виростають, значить у вас є стійке коріння, яке вам потрібно викопати.

Використовуйте лопату або вила для викопування стійких бур'янів з корінням.

Видаліть якнайбільше частин коріння.

Джерело: almanac .

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