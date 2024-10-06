Осенью, несмотря на распространенное мнение, что впадающие в состояние покоя растения не нуждаются в воде, важно соблюдать правильный режим полива.

Правильное увлажнение корневой системы помогает растениям выдерживать зимние морозы, сильные ветры и изменения температуры.

Осень приносит теплые дни с прохладными ночами, а также регулярные дожди, стимулирующие рост растений и их укоренение. Благодаря этому растения аккумулируют питательные вещества и легче переносят зиму. Однако, если осень окажется засушливая, растения могут быстро начать обезвоживаться, что требует усиленного полива – примерно раз в неделю, или два. Влага помогает корням развиваться, что необходимо для выживания в зимних условиях.

Кроме того, без достаточного полива растения могут не успеть сбросить листву, что может привести к поломке ветвей под тяжестью снега. Пересушенная почва быстрее промерзает, что делает растения более уязвимыми к морозам.

Важные советы, как правильно поливать сад и огород осенью:

Определите время полива. Влагозарядный полив следует проводить только после того, как листья полностью опали. Оптимальной температурой для этого 2-3 градуса. Позже обильный полив не рекомендуется, поскольку верхний слой почвы уже начинает промерзать. Перед полным опаданием листья поливать растения также не следует, ведь это может спровоцировать рост новых побегов, которые будут уязвимы.

Ориентируйтесь на погодные условия. Если после ежедневного дождя земля остается влажной, влагозарядный полив может быть не нужен. Не забывайте, что для повышения теплопроводности почва должна быть влажной по меньшей мере на 1 м вглубь.

Учитывайте тип почвы. Не следует производить влагозарядный полив, если грунтовые воды залегают близко к поверхности. Если у вас плотная почва, уменьшайте норму полива на 20%. В случае легкого супеска увеличивайте количество воды.

Учитывайте тип и возраст растения. Не все растения нуждаются в одинаковом количестве воды. Например, растения на южной стороне участка нуждаются в большей влаге, тогда как растущие на севере удерживают воду дольше. Молодые и пересаженные растения требуют регулярного увлажнения в течение нескольких недель.

Всегда помните об удобрениях. Влагозарядный полив будет более эффективным, если совмещать его с осенним внесением удобрений. Однако важно использовать удобрения с низким содержанием азота, поскольку избыточное количество этого элемента может повредить растениям.

Следовательно, осенний полив является неотъемлемой частью подготовки сада к зиме. Следуя этим простым советам, вы сможете обеспечить своим растениям оптимальные условия для развития и сохранения здоровья в холодный период года.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.