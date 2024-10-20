Найкращим рішенням для відновлення ґрунту в теплицях є сидерати, тому давайте розглянемо найкращі варіанти для осіннього посіву.
Сидерати — це рослини, які висівають для покращення якості ґрунту. Вони володіють безліччю корисних властивостей, зокрема:
- пригнічують ріст бур'янів,
- насичують ґрунт азотом і іншими поживними речовинами,
- покращують повітрообмін у ґрунті, розпушуючи його,
- захищають мікрофлору від низьких температур,
- зменшують кількість шкідників і поширення хвороб.
Сидерати стають прекрасним прикриттям для оголеної землі, радують око свіжою зеленню та забезпечують захист ґрунту в зимовий період.
Найкращі сидерати для теплиці:
Бобові культури: горох покращує родючість ґрунту, підвищуючи вміст азоту. Ця рослина не лише забезпечує насичення ґрунту, а й покращує його структуру.
Гірчиця: біла гірчиця є потужним засобом проти фітофтори. Вона здатна оздоровити ґрунт, зупиняючи активність шкідливих мікроорганізмів.
Жито: цей сидерат ефективно бореться з грибковими захворюваннями. Дехто рекомендує комбінувати його з гірчицею, щоб підвищити ефективність.
Посів сидератів восени краще проводити з кінця серпня до початку жовтня, після збору врожаю. Можна також сіяти в листопаді, під зиму, щоб рослини зійшли навесні. Якщо сидерати посіяти на початку вересня, вони встигнуть зійти до заморозків, що дозволить залишити їх до нового сезону.
Послідовність дій при посадці сидератів: спочатку потрібно видалити бур'яни і перекопати грядки, далі - полити місце посіву. Розкидати насіння відповідно до інструкції і прибити ґрунт плоскою стороною лопати. Зверху краще присипати все невеликою кількістю перегною. Зверніть увагу на те, що сидерати можуть перетворитися на бур'яни, якщо до настання холодів зацвітуть. У такому разі зріжте квітконоси, щоб уникнути їхнього розповсюдження.
Висаджуючи сидерати, ви забезпечите своєму городові здорове середовище, готове до нового сезону.
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