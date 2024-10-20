Жовтень — це не лише час збору врожаю, а й ідеальний момент для підготовки ґрунту в теплицях.

Найкращим рішенням для відновлення ґрунту в теплицях є сидерати, тому давайте розглянемо найкращі варіанти для осіннього посіву.

Сидерати — це рослини, які висівають для покращення якості ґрунту. Вони володіють безліччю корисних властивостей, зокрема:

пригнічують ріст бур'янів,

насичують ґрунт азотом і іншими поживними речовинами,

покращують повітрообмін у ґрунті, розпушуючи його,

захищають мікрофлору від низьких температур,

зменшують кількість шкідників і поширення хвороб.

Сидерати стають прекрасним прикриттям для оголеної землі, радують око свіжою зеленню та забезпечують захист ґрунту в зимовий період.

Найкращі сидерати для теплиці:

Бобові культури: горох покращує родючість ґрунту, підвищуючи вміст азоту. Ця рослина не лише забезпечує насичення ґрунту, а й покращує його структуру.

Гірчиця: біла гірчиця є потужним засобом проти фітофтори. Вона здатна оздоровити ґрунт, зупиняючи активність шкідливих мікроорганізмів.

Жито: цей сидерат ефективно бореться з грибковими захворюваннями. Дехто рекомендує комбінувати його з гірчицею, щоб підвищити ефективність.

Посів сидератів восени краще проводити з кінця серпня до початку жовтня, після збору врожаю. Можна також сіяти в листопаді, під зиму, щоб рослини зійшли навесні. Якщо сидерати посіяти на початку вересня, вони встигнуть зійти до заморозків, що дозволить залишити їх до нового сезону.

Послідовність дій при посадці сидератів: спочатку потрібно видалити бур'яни і перекопати грядки, далі - полити місце посіву. Розкидати насіння відповідно до інструкції і прибити ґрунт плоскою стороною лопати. Зверху краще присипати все невеликою кількістю перегною. Зверніть увагу на те, що сидерати можуть перетворитися на бур'яни, якщо до настання холодів зацвітуть. У такому разі зріжте квітконоси, щоб уникнути їхнього розповсюдження.

Висаджуючи сидерати, ви забезпечите своєму городові здорове середовище, готове до нового сезону.

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