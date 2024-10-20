Октябрь – это не только время сбора урожая, но и идеальный момент для подготовки почвы в теплицах.

Лучшим решением для восстановления почвы в теплицах являются сидераты, поэтому давайте рассмотрим самые лучшие варианты для осеннего посева.

Сидераты – это растения, которые высевают для улучшения качества почвы. Они обладают множеством полезных свойств, в частности:

угнетают рост сорняков,

насыщают почву азотом и другими питательными веществами,

улучшают воздухообмен в почве, разрыхляя его,

защищают микрофлору от низких температур,

уменьшают количество вредителей и распространение болезней.

Сидераты становятся прекрасным прикрытием для обнаженной земли, радуют глаз свежей зеленью и обеспечивают защиту почвы в зимний период.

Лучшие сидераты для теплицы:

Бобовые культуры : горох улучшает плодородие почвы, повышая содержание азота. Это растение не только обеспечивает насыщение почвы, но и улучшает его структуру.

Горчица : белая горчица является мощным средством против фитофторы. Она способна оздоровить почву, останавливая активность вредных микроорганизмов.

Рожь : этот сидерат эффективно борется с грибковыми заболеваниями. Некоторые рекомендуют комбинировать его с горчицей, чтобы повысить эффективность.

Посев сидератов осенью лучше проводить с конца августа по начало октября, после сбора урожая. Можно также сеять в ноябре под зиму, чтобы растения взошли весной. Если сидераты посеять в начале сентября, они успеют спуститься к заморозкам, что позволит оставить их до нового сезона.

Последовательность действий при посадке сидератов: сначала нужно удалить сорняки и перекопать грядки, далее – полить место посева. Разбрасывать семена в соответствии с инструкцией и прибить грунт плоской стороной лопаты. Сверху лучше присыпать все небольшим количеством перегноя. Обратите внимание, что сидераты могут превратиться в сорняки, если до наступления холодов зацветут. В таком случае срежьте цветоносы во избежание их распространения.

Высаживая сидераты, вы обеспечите своему городу здоровую среду, готовую к новому сезону.

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