Садівники розповіли, які квіти з саду треба забрати до хати на зимівлю, щоби вони пережили морози.

Якщо колись і настає час, коли вам потрібно трохи фарб у житті, то це ті похмурі, сірі зимові дні, тому варто знати, які квіти з саду потрібно забрати в будинок на зимівлю.

На щастя, хоча багато рослин воліють ховати свої квіти до весни, є деякі, які не бояться холоду, садівники ділилися порадами.

Садівники вказують, що багато багаторічників не пристосовані до зимових холодів.

Однак, якщо перенести ці квіти на зиму в будинок, вони не лише доповнять колекцію ваших кімнатних рослин, але й чудово збережуться для нового сезону вирощування саду.

Які квіти з саду потрібно забрати в будинок на зимівлю?

Добре переносять зимівлю в будинку такі садові квіти: петунія, пеларгонія, бальзамін, бегонія, колеус та тунбергія.

Які квіти не можна викопувати на зиму? Їх не потрібно забирати в будинок на зимівлю:

Лілія добре переносить зиму та може жити на одному місці протягом п'яти років.

Мускарі можуть рости в одному ґрунті близько десяти років. За такий довгий час квіти можуть дати чимало нових цибулинок.

Нарциси – це квіти, що не потребують щорічної пересадки.

Крокуси потребують зміни землі кожні п'ять років. Якщо квіти хворіють, їх необхідно викопати серед літа.

Декоративна цибуля у вигляді пухнастих куль чудово живе на вулиці в зимовий час.

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