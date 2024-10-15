Садоводы рассказали, какие цветы из сада нужно забрать в дом на зимовку, чтобы они пережили морозы.

Если когда-либо и наступает время, когда вам нужно немного красок в жизни, то это те унылые, серые зимние дни, поэтому стоит знать, какие цветы из сада нужно забрать в дом на зимовку.

К счастью, хотя многие растения предпочитают прятать свои цветы до весны, есть некоторые, которые не боятся холода, садоводы пделились советами.

Садоводы указывают, что ряд многолетников не приспособлены к зимним холодам.

Однако, если перенести эти цветы на зиму в дом, они не только дополнят коллекцию ваших комнатных растений, но и прекрасно сохранятся для нового сезона выращивания в саду.

Какие цветы из сада нужно забрать в дом на зимовку:

Хорошо переносят зимовку в доме такие садовые цветы: петуния, пеларгония, бальзамин, бегония, колеус и тунбергия.

Какие цветы можно не выкапывать на зиму? Их не нужно забирать в дом на зимовку:

Лилия хорошо переносит зиму и может жить на одном месте в течение пяти лет.

Мускари могут расти в одной почве около десяти лет. За столь долгое время цветы могут дать немало новых луковичек.

Нарциссы – это цветы, не требующее ежегодной пересадки.

Крокусы нуждаются в изменении земли каждые пять лет. Если цветы болеют, то их необходимо выкопать среди лета.

Декоративный лук в виде пушистых шариков прекрасно живет на улице в зимнее время.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.