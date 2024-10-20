Час збирання врожаю яблук та груш восени у певному регіоні може трохи змінюватися рік у рік через погодні умови.

Наприклад, пізніше, ніж зазвичай, цвітіння через низьких весняних температур може означати пізніший збір врожаю яблук і груш восени.

Деякі сорти яблук і груш восени необхідно збирати, коли вони дозріли (але ще не дозріли), а інші збирають тільки після того, як вони дозріють.

Зрілі плоди яблук та груш восени мають повний розмір і завершив свій цикл зростання.

Однак яблук і груш ще не пройшов процес дозрівання, щоб досягти свого пікового смакового потенціалу чи найбільш бажаної текстури.

Плоди яблук і груш восени, які збирають лише у зрілому стані, мають бути фізіологічно здатними продовжувати процес дозрівання після того, як їх зірвали з дерева.

Стиглі яблука і груші восени вже досягли піку своєї консистенції та смаку або близький до цього; він готовий до вживання.

Якщо залишити яблука та груші восени на дереві, щоб вони дозріли, у них утворюються кам'янисті клітини, через що груша набуває зернистої текстури, а внутрішня м'якоть може почати гнити зсередини.

Для оптимального смаку, текстури та терміну зберігання збирайте груші та яблука восени, коли плід тільки починає змінювати колір з яскраво-зеленого на світло-зелено-жовтий або червоний колір на цьому етапі невеликі плями (чечевічки) на поверхні плода змінюють колір з білого на коричневий , А поверхня може стати дещо восковою.

М'якуш повинен злегка проминатися при стисканні в руці, на відміну від твердої як камінь консистенції незрілого плода, але плід не повинен бути повністю м'яким.

На внутрішній поверхні зрізу повинен з'явитися сік, а насіння стане коричневим.

Стебла повинні легко відокремлюватись від шпорців при повороті плода вгору. Якщо шпорці відриваються від дерева яблук та груш восени, вони не готові до збирання.

Якщо їх зібрати дуже рано, вони також не набудуть хорошого смаку і зморщаться при зберіганні.

Джерело: extension .

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