Время сбора урожая яблок и груш осенью в определенном регионе может немного меняться из года в год из-за погодных условий.

Например, более позднее, чем обычно, цветение из-за низких весенних температур может означать более поздний сбор урожая яблок и груш осенью.

Некоторые сорта яблок и груш осенью необходимо собирать, когда они созрели (но еще не созрели), а другие собирают только после того, как они созреют.

Зрелые плоды яблок и груш осенью имеют полный размер и завершил свой цикл роста.

Однако яблок и груш еще не прошел процесс созревания, чтобы достичь своего пикового вкусового потенциала или наиболее желаемой текстуры.

Плоды яблок и груш осенью, которые собирают только в зрелом состоянии, должны быть физиологически способны продолжать процесс созревания после того, как их сорвали с дерева.

Спелые яблоки и груши осенью уже достиг пика своей консистенции и вкуса или близок к этому; он готов к употреблению.

Если оставить яблоки и груши осенью на дереве, чтобы они созрели, в них образуются каменистые клетки, из-за чего груша приобретает зернистую текстуру, а внутренняя мякоть может начать гнить изнутри.

Для оптимального вкуса, текстуры и срока хранения собирайте груши и яблоки осенью, когда плод только начинает менять цвет с ярко-зеленого на светло-зеленовато-желтый или красный цвет на этом этапе небольшие пятна (чечевички) на поверхности плода меняют цвет с белого на коричневый, а поверхность может стать несколько восковой.

Мякоть должна слегка проминаться при сжатии в руке, в отличие от твердой как камень консистенции незрелого плода, но плод не должен быть полностью мягким.

На внутренней поверхности среза должен появиться сок, а семена станут коричневыми.

Стебли должны легко отделяться от шпорцев при повороте плода вверх. Если шпорцы отрываются от дерева яблок и груш осенью, они не готовы к сбору.

Если их собрать слишком рано, они также не приобретут хорошего вкуса и сморщатся при хранении.

Источник: extension.

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