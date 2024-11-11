Дізнайтеся, як досягти максимального смаку і найдовшого терміну зберігання, і де краще зберігати гарбуз у домашніх умовах.
Якщо ви зберете гарбуз занадто рано, він буде прісним, так і не розвинув свою природну насолоду.
Якщо ви зачекайте надто довго, мороз може скоротити термін зберігання гарбуза.
Коли настане ідеальний момент, ви побачите одну або декілька з цих ознак, коли гарбуз готовий:
Сухе листя гарбуза. Коли листя висохне і стане коричневим, життєвий цикл рослини завершиться; воно вкладе у свої плоди стільки смаку, скільки тільки зможе.
Деревні стебла на гарбузі. Коли стебла на кожному гарбузі перестануть бути зеленими, а стануть жорсткими та коричневими, як дерево, ваші гарбузи готові до збирання врожаю.
Мороз загрожує гарбузу. Вплив легкого морозу скоротить термін придатності гарбуза, а сильний мороз його зіпсує. Якщо прогноз погоди передбачає низькі температури, настав час занести гарбузи до приміщення.
Ваші гарбузи повинні зберігатись до шести місяців у домашніх умовах (або навіть довше!) у темному сухому приміщенні при температурі від 10 до 16°C.
Хорошою ідеєю буде покласти під них шар картону чи фанери; це захистить вашу підлогу, якщо якась із них почне гнити. Регулярно перевіряйте та перевертайте гарбузи в домашніх умовах та викидайте ті, на яких видно ознаки цвілі.
Майте на увазі, що сорти з більш тонкою шкіркою (наприклад, мускатний горіх) зазвичай не зберігаються так довго, як сорти з більш товстою шкіркою.
Збираючи врожай гарбузів на піку зрілості, а також правильно їх висушуючи та зберігаючи, ви отримаєте продукт вишуканої якості, який зможете використати всю осінь та зиму.
Джерело: цізбори .
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