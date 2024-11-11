Смак та якість зберігання гарбуза залежать від того, коли ви їх збираєте і як з ними поводитеся.

Дізнайтеся, як досягти максимального смаку і найдовшого терміну зберігання, і де краще зберігати гарбуз у домашніх умовах.

Якщо ви зберете гарбуз занадто рано, він буде прісним, так і не розвинув свою природну насолоду.

Якщо ви зачекайте надто довго, мороз може скоротити термін зберігання гарбуза.

Коли настане ідеальний момент, ви побачите одну або декілька з цих ознак, коли гарбуз готовий:

Сухе листя гарбуза. Коли листя висохне і стане коричневим, життєвий цикл рослини завершиться; воно вкладе у свої плоди стільки смаку, скільки тільки зможе.

Деревні стебла на гарбузі. Коли стебла на кожному гарбузі перестануть бути зеленими, а стануть жорсткими та коричневими, як дерево, ваші гарбузи готові до збирання врожаю.

Мороз загрожує гарбузу. Вплив легкого морозу скоротить термін придатності гарбуза, а сильний мороз його зіпсує. Якщо прогноз погоди передбачає низькі температури, настав час занести гарбузи до приміщення.

Ваші гарбузи повинні зберігатись до шести місяців у домашніх умовах (або навіть довше!) у темному сухому приміщенні при температурі від 10 до 16°C.

Хорошою ідеєю буде покласти під них шар картону чи фанери; це захистить вашу підлогу, якщо якась із них почне гнити. Регулярно перевіряйте та перевертайте гарбузи в домашніх умовах та викидайте ті, на яких видно ознаки цвілі.

Майте на увазі, що сорти з більш тонкою шкіркою (наприклад, мускатний горіх) зазвичай не зберігаються так довго, як сорти з більш товстою шкіркою.

Збираючи врожай гарбузів на піку зрілості, а також правильно їх висушуючи та зберігаючи, ви отримаєте продукт вишуканої якості, який зможете використати всю осінь та зиму.

Джерело: цізбори .

Читайте також:

Як правильно підгодувати редиску та не зіпсувати врожай: популярні помилки

Виросте соковита та хрумка: чим підгодувати капусту після висадки у відкритий ґрунт

Не пропустіть важливий термін: які фруктові дерева потрібно обрізати навесні для врожаю