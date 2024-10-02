Как любители тыквы, вы должны знать время сбора урожая и как сохранить его правильно.

Знание правильного времени для сбора урожая тыкв может иметь решающее значение для их качества и сохранения.

Так как же определить, когда именно срывать эти спелые, оранжевые сокровища с лозы, чтобы сохранить урожай тыквы правильно?

Прежде всего, важно понимать сезон роста тыкв. Тыквы — теплолюбивые культуры, которые процветают в летние месяцы. Им нужно много солнечного света и тепла, чтобы нормально расти и созревать.

Обычно тыквам требуется около 75–100 дней, чтобы полностью созреть с момента посадки семян.

После того, как вы рассчитали предполагаемый вегетационный период, вы можете начать следить за признаками созревания тыкв. Самый очевидный признак — это цвет самой тыквы.

По мере продвижения сезона яркий зеленый оттенок тыквы постепенно сменится на насыщенный, глубокий оранжевый. Это изменение цвета — надежный показатель того, что ваши тыквы готовы к сбору урожая.

Еще один совет, который поможет вам сохранить урожай тыквы правильно - стебель также дает ценную информацию о спелости.

Когда тыква полностью созреет, стебель станет коричневым и начнет увядать. Это явный сигнал, что пришло время собирать тыквы.

Еще один полезный совет по определению подходящего времени для сбора урожая тыкв — осмотр их кожуры.

Полностью созревшая тыква будет иметь жесткую и твердую кожуру, что указывает на то, что она достигла пика зрелости.

С другой стороны, если кожура мягкая на ощупь или легко прокалывается, это признак того, что тыква еще незрелая и ей нужно больше времени, чтобы вырасти.

Источник: originalorganics.

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