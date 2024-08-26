Чтобы ваша тыква выросла большой и вкусной, нужно правильно подкормить ее на всех этапах роста.

Тыква, как и ее родственники — кабачок и огурец, нуждается в особом уходе. В прошлом для этого использовали навоз, засыпая им лунку. Сегодня, с ограниченным количеством навоза, мы имеем другие способы подкормить тыкву, которые также могут дать отличные результаты.

Как подкормить тыкву

Первая подкормка осуществляется, когда у растения появляется три настоящих листочка. На этом этапе важно подкормить тыкву, чтобы стимулировать рост зеленой массы. Для этого лучше всего использовать азотные удобрения. Если вы выращиваете тыкву на большой площади, рассыпьте аммиачную селитру (200 г на 1 кв. м) перед дождем или поливом и обязательно взрыхлите почву. Если разрыхление невозможно, после разбрасывания гранул полейте их, пока селитра полностью не растворится. Для меньших участков подойдет раствор мочевины: 1 ст. л. на 10 л воды, которую нужно влить под каждый куст (1 л раствора на растение).

Вторую подкормку необходимо провести, когда тыква начинает формировать плети и бутоны. На этом этапе важно подкормить тыкву так, чтобы обеспечить ей азот, фосфор и калий для развития крупных и сладких плодов. Выберите удобрения, содержащие эти элементы. Самым удобным вариантом является нитроаммофоска, содержащая все три питательных элемента в водорастворимой форме. Рассыпьте нитроаммофоску в сухом виде: на расстоянии 15 см от растения сделайте небольшую канавку, насыпьте туда удобрение и засыпьте землей. От первой канавки отступите 10–15 см и повторите процедуру.

Подкормка тыквы таким способом обеспечит равномерное распределение питательных веществ, и корневая система растения сможет постепенно их поглощать. Это поможет тыкве активно расти и достигать больших размеров, а также накапливать сладость. Правильная подкормка тыквы до конца сезона поможет вам получить плоды, которые хорошо развиваются и достигают сортовых характеристик.

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