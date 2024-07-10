На Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації, бо його "бусом привезли до ТЦК".

Мобілізація продовжується та не всі готові служити в ЗСУ. Так, у Хмельницькій області засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації після отримання повістки. Про це йдеться у вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.

За відомостями суду, чоловік отримав повістку у травні 2023 року, але не з’явився до територіального військового комісаріату (ТЦК) і ухилявся від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, але заявив, що того дня він прибув до військкомату, але запізнився і не увійшов всередину, оскільки боявся, що його одразу відправлять до армії. Він також стверджував, що працівники ТЦК привезли його бусом на військово-лікарську комісію (ВЛК), де його швидко визнали придатним до мобілізації. Чоловік настоював на тому, що у нього є проблеми з рукою.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

"Суд не вбачає підстав для врахування пом`якшуючої обставини - щирого каяття обвинуваченого, який заявив про це у судових дебатах. Так, щире каяття це не формальна вказівка на визнання своєї вини, а відповідне ставлення до скоєного, яке передбачає належну критичну оцінку винним своєї протиправної поведінки, її осуд та бажання залагодити провину", - йдеться у поясненні суду.

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