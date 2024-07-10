В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, потому что его "бусом привезли в ТЦК".

Мобилизация продолжается и не все готовы служить в ВСУ. Так, в Хмельницкой области осудили мужчину, отказавшегося от мобилизации после получения повестки. Об этом говорится в приговоре Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области.

По сведениям суда, мужчина получил повестку в мае 2023 года, но не явился в территориальный военный комиссариат (ТЦК) и уклонялся от мобилизации.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, но заявил, что в тот день он прибыл в военкомат, но опоздал и не вошел внутрь, поскольку боялся, что его сразу отправят в армию. Он также утверждал, что работники ТЦК привезли его бусом на военно-врачебную комиссию (ВЛК), где его быстро сочли годным к мобилизации. Муж настаивал на том, что у него есть проблемы с рукой.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

"Суд не видит оснований для учета смягчающего обстоятельства - искреннего раскаяния обвиняемого, который заявил об этом в судебных прениях. Да, искреннее раскаяние это не формальное указание на признание своей вины, а соответствующее отношение к совершенному, предусматривающему надлежащую критическую оценку виновным своей противоправного поведения, его осуждение и желание уладить вину", - говорится в объяснении суда.

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