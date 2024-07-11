Для отримання пенсії потрібно мати достатню кількість стажу, яка варіюється залежно від віку. Наприклад, щоб вийти на пенсію у віці 60 років цього року, потрібно мати принаймні 31 рік стажу. У віці 63 роки достатньо 21 року стажу, а у 65 років – мінімум 15 років стажу.

Стало відомо, як вийти на пенсію тим у кого недостатньо стажу.

субсидія, пенсія, виплата

Можливість докуповування стажу відкрита для українців, які досягли 16-річного віку і планують отримувати пенсію в Україні, незалежно від їхнього місця проживання.

Ця можливість може бути цікавою для таких осіб:

  • Громадян, які не набули достатньої кількості стажу для виходу на пенсію.
  • Людей з низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити розмір майбутньої пенсії.

Якщо особа оплачує суму, яка дорівнює або перевищує мінімальний страховий внесок, то їй зараховується повний місяць додаткового стажу. З 1 квітня цього року мінімальний страховий внесок становить 1 760 гривень. Ця сума обчислюється як 22% від мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні.

субсидія, пенсія, виплата

Для того щоб здійснити добровільний внесок, особа повинна звернутись у Пенсійний фонд України (ПФУ). Розмір і частота платежів визначаються самостійно пенсіонером.

Такі внески можуть здійснюватись лише за умови укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з ПФУ.

Зазначено, що українці можуть здійснювати добровільні внески також на користь іншої особи.

Джерело: Урядовий портал.

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