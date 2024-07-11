Для виходу на пенсію потрібно набути необхідну кількість стажу, яка варіюється залежно від віку пенсіонера.

Для отримання пенсії потрібно мати достатню кількість стажу, яка варіюється залежно від віку. Наприклад, щоб вийти на пенсію у віці 60 років цього року, потрібно мати принаймні 31 рік стажу. У віці 63 роки достатньо 21 року стажу, а у 65 років – мінімум 15 років стажу.

Стало відомо, як вийти на пенсію тим у кого недостатньо стажу.

Можливість докуповування стажу відкрита для українців, які досягли 16-річного віку і планують отримувати пенсію в Україні, незалежно від їхнього місця проживання.

Ця можливість може бути цікавою для таких осіб:

Громадян, які не набули достатньої кількості стажу для виходу на пенсію.

Людей з низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити розмір майбутньої пенсії.

Якщо особа оплачує суму, яка дорівнює або перевищує мінімальний страховий внесок, то їй зараховується повний місяць додаткового стажу. З 1 квітня цього року мінімальний страховий внесок становить 1 760 гривень. Ця сума обчислюється як 22% від мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні.

Для того щоб здійснити добровільний внесок, особа повинна звернутись у Пенсійний фонд України (ПФУ). Розмір і частота платежів визначаються самостійно пенсіонером.

Такі внески можуть здійснюватись лише за умови укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з ПФУ.

Зазначено, що українці можуть здійснювати добровільні внески також на користь іншої особи.

Джерело: Урядовий портал.

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