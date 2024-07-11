Для выхода на пенсию нужно приобрести необходимое количество стажа, которое варьируется в зависимости от возраста пенсионера.

Для получения пенсии нужно иметь достаточное количество стажа, которое варьируется в зависимости от возраста. Например, чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет этого года, нужно иметь, по крайней мере, 31 год стажа. В возрасте 63 лет достаточно 21 года стажа, а в 65 лет – минимум 15 лет стажа.

Стало известно, как выйти на пенсию тем, у кого недостаточно стажа.

Возможность докупа стажа открыта для украинцев, достигших 16-летнего возраста и планирующих получать пенсию в Украине, независимо от их места жительства.

Эта возможность может быть интересна следующим лицам:

Граждан, не получивших достаточное количество стажа для выхода на пенсию.

Людей с низким уровнем официального дохода, стремящихся увеличить размер будущей пенсии.

Если лицо оплачивает сумму, равную или превышающую минимальный страховой взнос, то ему засчитывается полный месяц дополнительного стажа. С 1 апреля этого года минимальный страховой взнос составляет 1760 гривен. Эта сумма исчисляется как 22% минимальной заработной платы, установленной в Украине.

Для того чтобы внести добровольный взнос, лицо должно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Размер и частота платежей определяются самостоятельно пенсионером.

Такие взносы могут осуществляться только при заключении договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования по ПФУ.

Отмечено, что украинцы могут вносить добровольные взносы также в пользу другого лица.

Источник: Урядовий портал.

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