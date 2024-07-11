В Україні в даний час діє ряд програм фінансової підтримки для різних груп осіб, які здійснюються міжнародними організаціями, фондами та представництвами іноземних державних структур.

Деякі міжнародні організації продовжують надавати фінансову допомогу українському народові у важкі часи. Тому передбачені виплати для різних категорій населення.

Грошова допомога від УВКБ ООН

Українцям надається допомога від УВКБ ООН у розмірі 3 600 гривень на кожного члена домогосподарства протягом трьох місяців. Ця підтримка адресована особам, які постраждали внаслідок воєнних дій, зокрема:

ВПО, які вже мають 6 місяців з моменту переміщення;

Людям, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення до інших країн через військові дії;

Особам, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до інших областей через військові події, що почалися з 24 лютого 2022 року.

ЮНІСЕФ – Представництво дитячого фонду ООН в Україні

ЮНІСЕФ, представництво дитячого фонду ООН в Україні, в даний час надає допомогу родинам з вразливих категорій, які обов'язково евакуювалися з прифронтових громад Харківської та Сумської областей. Після евакуації ці родини отримують виплату у розмірі 10 800 гривень на кожну особу в сім'ї.

Грошова допомога від БФ "Право на захист"

Також грошова допомога від БФ "Право на захист" складає 3 600 гривень на місяць на кожного члена сім'ї. Цю виплату надають протягом трьох місяців, загалом сума допомоги становить 10 800 гривень.

Виплати від благодійного фонду "Право на захист" доступні для таких осіб:

Вимушено переміщені особи з 24 лютого 2022 року, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях.

Постраждалі від воєнних дій у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях, які мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок війни, а також ті, хто зазнав поранень з 24 лютого 2022 року.

Допомога від БФ" Право на захист" за підтримки Peace Winds Japan

Благодійний фонд "Право на захист" за підтримки Peace Winds Japan надає допомогу у вигляді 3 600 гривень на кожного члена домогосподарства щомісяця протягом трьох місяців, загалом — 10 800 гривень.

Цю допомогу можуть отримати такі особи або домогосподарства:

Особи або домогосподарства, що перебувають у районах воєнних дій в межах Запорізької області протягом останніх 4 місяців.

Особи або домогосподарства, які були вимушено переміщені до Запорізької області більш як 30 днів тому.

Джерело: 24 Канал.

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