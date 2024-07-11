В Украине в настоящее время действует ряд программ финансовой поддержки для разных групп лиц, осуществляемых международными организациями, фондами и представительствами иностранных государственных структур.

Некоторые международные организации продолжают оказывать финансовую помощь украинскому народу в трудные времена. Поэтому предусмотрены выплаты для разных категорий населения.

Денежная помощь от УВКБ ООН

Украинцам предоставляется помощь от УВКБ ООН в размере 3600 гривен на каждого члена домохозяйства в течение трех месяцев. Эта поддержка адресована лицам, пострадавшим в результате военных действий, в частности:

ВПЛ, которые уже имеют 6 месяцев с момента перемещения;

Людям, вернувшимся в Украину после вынужденного перемещения в другие страны из-за военных действий;

Лицам, вернувшимся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другие области из-за военных событий, которые начались с 24 февраля 2022 года.

ЮНИСЕФ – представительство детского фонда ООН в Украине

ЮНИСЕФ, представительство детского фонда ООН в Украине, в настоящее время оказывает помощь семьям из уязвимых категорий, которые обязательно эвакуировались из прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей. После эвакуации эти семьи получают выплату в размере 10 800 гривен на каждого человека в семье.

Денежная помощь от БФ "Право на защиту"

Также денежная помощь от БФ "Право на защиту" составляет 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи. Эту выплату предоставляют в течение трех месяцев, сумма пособия составляет 10 800 гривен.

Выплаты от благотворительного фонда "Право на защиту" доступны следующим лицам:

Вынуждены перемещенные лица с 24 февраля 2022 года, проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях.

Пострадавшие от военных действий в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях, которые имеют поврежденное или разрушенное жилье в результате войны, а также раненые с 24 февраля 2022 года.

Помощь от БФ "Право на защиту" при поддержке Peace Winds Japan

Благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке Peace Winds Japan оказывает помощь в размере 3 600 гривен на каждого члена домохозяйства ежемесячно в течение трех месяцев, всего - 10 800 гривен.

Эту помощь могут получить следующие лица или домохозяйства:

Лица или домохозяйства, которые находятся в районах военных действий в пределах Запорожской области за последние 4 месяца.

Лица или домохозяйства, вынужденно перемещенные в Запорожскую область более 30 дней назад.

Источник: 24 Канал.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам предлагается два вида денежной помощи.

Как писала Politeka, безработные украинцы получат по 500 долларов, но при нескольких условиях.

Также Politeka сообщала, некоторым украинцам выплатят ощутимую денежную помощь, кто сможет получить.