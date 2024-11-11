Вкус и качество хранения тыквы зависят от того, когда вы их собираете и как с ними обращаетесь.

Узнайте, как добиться максимального вкуса и самого длительного срока хранения, и где лучше хранить тыкву в домашних условиях.

Если вы соберете тыкву слишком рано, она будет пресной, так и не развив свою естественную сладость.

Если вы подождете слишком долго, мороз может сократить срок хранения тыквы.

Когда наступит идеальный момент, вы увидите один или несколько из этих признаков, когда тыква готова:

Сухие листья тыквы. Когда листья высохнут и станут коричневыми, жизненный цикл растения завершится; оно вложит в свои плоды столько вкуса, сколько только сможет.

Одревесневшие стебли на тыкве. Когда стебли на каждой тыкве перестанут быть зелеными, а станут жесткими и коричневыми, как дерево, ваши тыквы готовы к сбору урожая.

Мороз угрожает тыкве. Воздействие легкого мороза сократит срок годности тыквы, а сильный мороз ее испортит. Если прогноз погоды предсказывает низкие температуры, пришло время занести тыквы в помещение.

Ваши тыквы должны храниться до шести месяцев в домашних условиях (или даже дольше!) в темном сухом помещении при температуре от 10 до 16°C.

Хорошей идеей будет положить под них слой картона или фанеры; это защитит ваш пол, если какая-либо из них начнет гнить. Регулярно проверяйте и переворачивайте тыквы в домашних условиях и выбрасывайте те, на которых видны признаки плесени.

Имейте в виду, что сорта с более тонкой кожицей (например, мускатный орех) обычно не хранятся так долго, как сорта с более толстой кожицей.

Собирая урожай тыкв на пике зрелости, а также правильно их высушивая и храня, вы получите продукт изысканного качества, который сможете использовать всю осень и зиму.

Источник: theseedcollection.

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