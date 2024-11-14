Військовий з полку "Азов" зізнався, що був сильно здивований після повернення з російського полону.

Арн, військовий з полку "Азов" і корінний житель Маріуполя, який потрапив до російського полону, поділився враженнями після свого звільнення.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко.

Військовий з полку "Азов" зізнався, що був сильно здивований тим, як багато українців підтримували полонених.

"Коли я приїхав, я не знав, що нас так чекають і нас підтримують. Не очікував такого. Коли ти в полоні, ти в повній ізоляції. Ти не знаєш, що відбувається у світі. Ви у камері - там постійно бачите день, ніч і тортури. А тут ти приїжджаєш з полону і мені кажуть - ти знав, що вас тут так підтримують, що вас так чекають. Я кажу, ні не знав. Мені дівчата показують відео в Інтернеті. І я такий - ого, раніше за слово "Азов" банили, а тепер нас весь світ чекає, нас підтримують. І це дуже круто", — розповів він.

Попри високу температуру та фізичний стан після полону, Арн відчув необхідність особисто подякувати людям за їх підтримку та пішов на одну з акцій.

Нагадаємо про останній обмін полоненими. 19 жовтня з російського полону було звільнено 95 українських військових, серед яких представники Національної гвардії, ЗСУ, Державної прикордонної служби, моряки та військовослужбовці інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Ці воїни захищали різні регіони України, зокрема Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину та Херсонщину. Серед звільнених — 69 солдатів і сержантів та 26 офіцерів.

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