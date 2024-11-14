Военный из полка "Азов" признался, что был сильно удивлен по возвращении из российского плена.

Арн, военный из полка "Азов" и попавший в русский плен коренной житель Мариуполя поделился впечатлениями после своего освобождения.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Маричке Падалко.

Военный из полка "Азов" признался, что был сильно удивлен тем, как многие украинцы поддерживали пленных.

"Когда я приехал, я не знал, что нас так ждут и нас поддерживают. Не ожидал такого. Когда ты в плену, ты в полной изоляции. Ты не знаешь, что происходит в мире. Вы в камере – вы постоянно видите день, ночь и пытки . тут ты приезжаешь из плена и мне говорят – ты знал, что вас так поддерживают, что вас так ждут. Я говорю, нет не знал. , а теперь нас весь мир ждет, нас поддерживают.

Несмотря на высокую температуру и физическое состояние после плена, Арн почувствовал необходимость лично поблагодарить людей за их поддержку и пошел на одну из акций.

Напомним о последнем обмене пленными. 19 октября из российского плена были освобождены 95 украинских военных, среди которых представители Национальной гвардии, ВСУ, Государственной пограничной службы, моряки и военнослужащие других подразделений Сил безопасности и обороны. Эти воины защищали разные регионы Украины, в частности Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Киевщину, Харьковщину, Черниговщину и Херсонщину. Среди уволенных - 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

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