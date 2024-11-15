Початковий шок від усвідомлення того, що ваш WhatsApp зламали, змінюється почуттям уразливості, коли ви починаєте боятися, що ваші особисті дані можуть бути доступні чужим людям через ваш обліковий запис.
З приводу цієї проблеми зі зломом облікового запису WhatsApp у вас може виникнути багато питань.
Що робити, якщо ваш WhatsApp зламали?
Якщо ви підозрюєте, що ваш обліковий запис WhatsApp був зламаний, ось кілька способів, які ви повинні спробувати:
Оновіть WhatsApp Security та налаштуйте двоетапну автентифікацію.
Не виходьте зі свого облікового запису WhatsApp, якщо ви підозрюєте, що ваш обліковий запис у WhatsApp зламали.
Всупереч поширеній думці, вам не слід виходити зі свого облікового запису WhatsApp, якщо ви підозрюєте, що вас зламали.
Хакери спробують вийти з вашого облікового запису WhatsApp різними способами, наприклад, відправивши коди підтвердження та спам-повідомлення.
Якщо ви вийдете з облікового запису WhatsApp , ви полегшите хакеру завдання з отримання повного контролю над вашим обліковим записом, і вам стане ще складніше увійти в нього знову.
Повідомте контакти про потенційний злам WhatsApp.
Вам слід надіслати своїм контактам повідомлення про потенційний злам, щоб вони залишалися напоготові і не ділилися особистою інформацією з хакером.
Зв'язатися зі службою підтримки WhatsApp при підозрі, що ваш обліковий запис у WhatsApp зламали.
Вам також слід зв'язатися зі службою підтримки клієнтів WhatsApp на будь-якому з їх каналів, щоб отримати допомогу.
WhatsApp зв'яжеться з вами в чаті або електронною поштою і дасть відповідь про те, що потрібно зробити, щоб захистити ваш обліковий запис.
Джерело: mobiletrans .
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