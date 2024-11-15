Фахівці розповіли перші кроки, що потрібно робити, якщо ваш обліковий запис WhatsApp зламали.

Початковий шок від усвідомлення того, що ваш WhatsApp зламали, змінюється почуттям уразливості, коли ви починаєте боятися, що ваші особисті дані можуть бути доступні чужим людям через ваш обліковий запис.

З приводу цієї проблеми зі зломом облікового запису WhatsApp у вас може виникнути багато питань.

Що робити, якщо ваш WhatsApp зламали?

Якщо ви підозрюєте, що ваш обліковий запис WhatsApp був зламаний, ось кілька способів, які ви повинні спробувати:

Оновіть WhatsApp Security та налаштуйте двоетапну автентифікацію.

Не виходьте зі свого облікового запису WhatsApp, якщо ви підозрюєте, що ваш обліковий запис у WhatsApp зламали.

Всупереч поширеній думці, вам не слід виходити зі свого облікового запису WhatsApp, якщо ви підозрюєте, що вас зламали.

Хакери спробують вийти з вашого облікового запису WhatsApp різними способами, наприклад, відправивши коди підтвердження та спам-повідомлення.

Якщо ви вийдете з облікового запису WhatsApp , ви полегшите хакеру завдання з отримання повного контролю над вашим обліковим записом, і вам стане ще складніше увійти в нього знову.

Повідомте контакти про потенційний злам WhatsApp.

Вам слід надіслати своїм контактам повідомлення про потенційний злам, щоб вони залишалися напоготові і не ділилися особистою інформацією з хакером.

Зв'язатися зі службою підтримки WhatsApp при підозрі, що ваш обліковий запис у WhatsApp зламали.

Вам також слід зв'язатися зі службою підтримки клієнтів WhatsApp на будь-якому з їх каналів, щоб отримати допомогу.

WhatsApp зв'яжеться з вами в чаті або електронною поштою і дасть відповідь про те, що потрібно зробити, щоб захистити ваш обліковий запис.

Джерело: mobiletrans .

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