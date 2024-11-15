Специалисты рассказали первые шаги, что нужно делать, если ваш аккаунт WhatsApp взломали.

Первоначальный шок от осознания того, что ваш WhatsApp взломали, сменяется чувством уязвимости, когда вы начинаете бояться, что ваши личные данные могут быть доступны чужим людям через ваш аккаунт.

По поводу этой проблемы со взломом аккаунта WhatsApp у вас может возникнуть много вопросов.

Что делать, если ваш WhatsApp взломали?

Если вы подозреваете, что ваш аккаунт WhatsApp был взломан, вот несколько способов, которые вы должны попробовать:

Обновите WhatsApp Security и настройте двухэтапную аутентификацию.

Не выходите из своей учетной записи WhatsApp, если вы подозревателе, что ваш аккаунт в WhatsApp взломали.

Вопреки распространенному мнению, вам не следует выходить из своего аккаунта WhatsApp, если вы подозреваете, что вас взломали.

Хакеры попытаются выйти из вашего аккаунта WhatsApp разными способами, например, отправив коды подтверждения и спам-сообщения.

Если вы выйдете из аккаунта WhatsApp, вы облегчите хакеру задачу по получению полного контроля над вашим аккаунтом, и вам станет еще сложнее войти в него снова.

Сообщите контактам о потенциальном взломе WhatsApp.

Вам следует отправить своим контактам сообщение о потенциальном взломе, чтобы они оставались начеку и не делились личной информацией с хакером.

Связаться со службой поддержки WhatsApp при подозрении, что ваш аккаунт в WhatsApp взломали.

Вам также следует связаться со службой поддержки клиентов WhatsApp по любому из их каналов, чтобы получить помощь.

WhatsApp свяжется с вами в чате или по электронной почте и даст ответ о том, что нужно сделать, чтобы защитить ваш аккаунт.

Источник: mobiletrans.

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