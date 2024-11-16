Варто зазначити, що через це рішення в будь-якому випадку зростуть ціни на товари та послуги.

НКРЕКП, схвалила проєкт постанови щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії на 25,8%, встановивши нову ставку на рівні 665,26 грн/МВт*год.

Рішення було ухвалено на засіданні комісії 13 листопада.

Зміни не торкнуться звичайних українців – новий тариф стосується лише бізнесу – варто зазначити, що через це в будь-якому випадку зростуть ціни на товари та послуги. Зокрема, було запропоновано:

окремий тариф для "зеленої" металургії на рівні 352,73 грн/МВт*год;

тариф на диспетчерське управління — 95,07 грн/МВт*год.

Причинами підвищення тарифів стали:

зниження обсягів виробництва та передачі електроенергії;

збільшення компенсацій за технологічні витрати;

підвищення заробітних плат в компанії "Укренерго";

виплати за кредитами та витрати на спеціальні зобов'язання для розрахунків з виробниками відновлювальної енергетики (ВІЕ);

інфляція та коливання валютних курсів.

Варто зазначити, що підвищення тарифу на передачу електроенергії означає збільшення вартості послуг, які "Укренерго" надає для транспортування електроенергії від виробників до споживачів. Однак схвалення проєкту постанови є лише першим етапом — остаточне ухвалення рішення відбудеться пізніше після подальших обговорень.

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