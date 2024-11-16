Следует отметить, что из-за этого решения в любом случае возрастут цены на товары и услуги.

НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 25,8%, установив новую ставку на уровне 665,26 грн/МВт*ч.

Решение было принято на заседании комиссии 13 ноября.

Изменения не коснутся обычных украинцев – новый тариф касается только бизнеса – стоит отметить, что в любом случае возрастут цены на товары и услуги. В частности, было предложено:

отдельный тариф для "зеленой" металлургии на уровне 352,73 грн/МВт*ч;

тариф на диспетчерское управление - 95,07 грн/МВт*час.

Причинами повышения тарифов стали:

снижение объемов производства и передачи электроэнергии;

увеличение компенсаций за технологические затраты;

повышение зарплат в компании "Укрэнерго";

выплаты по кредитам и расходы на специальные обязательства по расчетам с производителями возобновляемой энергетики (ВИЭ);

инфляция и колебания денежных курсов.

Следует отметить, что повышение тарифа на передачу электроэнергии означает увеличение стоимости услуг, предоставляемых "Укрэнерго" для транспортировки электроэнергии от производителей к потребителям. Однако одобрение проекта постановления только первый этап — окончательное принятие решения состоится позже после дальнейших обсуждений.

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