НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 25,8%, установив новую ставку на уровне 665,26 грн/МВт*ч.
Решение было принято на заседании комиссии 13 ноября.
Изменения не коснутся обычных украинцев – новый тариф касается только бизнеса – стоит отметить, что в любом случае возрастут цены на товары и услуги. В частности, было предложено:
- отдельный тариф для "зеленой" металлургии на уровне 352,73 грн/МВт*ч;
- тариф на диспетчерское управление - 95,07 грн/МВт*час.
Причинами повышения тарифов стали:
- снижение объемов производства и передачи электроэнергии;
- увеличение компенсаций за технологические затраты;
- повышение зарплат в компании "Укрэнерго";
- выплаты по кредитам и расходы на специальные обязательства по расчетам с производителями возобновляемой энергетики (ВИЭ);
- инфляция и колебания денежных курсов.
Следует отметить, что повышение тарифа на передачу электроэнергии означает увеличение стоимости услуг, предоставляемых "Укрэнерго" для транспортировки электроэнергии от производителей к потребителям. Однако одобрение проекта постановления только первый этап — окончательное принятие решения состоится позже после дальнейших обсуждений.
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