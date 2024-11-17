На офіційній сторінці компанії "Київстар" у Facebook абонент поскаржився на погану якість мобільного покриття, а також висловив підозру, що його розмови прослуховуються.

"Через поганий звязок поговорити нормально не можна, бо погане покриття, а платим за те, чим не користуємось. Гроші берете за 4 тижні та ще й дозволяєте прослуховувать розмови", – заявив абонент.

Представник компанії "Київстар" відповів, що можливість прослуховування розмов є виключеною.

Відзначимо, якщо у вас є підозри щодо можливого прослуховування ваших розмов, потрібно здійснити кілька простих кроків, які захистять ваш мобільний телефон.

По-перше, важливо оновлювати програмне забезпечення телефона до останньої версії, адже ці оновлення часто містять виправлення налаштувань безпеки, вразливостей і помилок, які можуть використосувати перехоплювачі.

По-друге, щоб убезпечити себе від прослуховування та злому, не підключайтеся до публічних мереж Wi-Fi у різноманітних кафе, готелях, аеропортах тощо, до яких може підʼєднатися будь-хто. Крім того, вимикайте з'єднання Bluetooth, коли воно не потрібне, бо його також люблять хакери.

Відповідно до українського законодавства, прослуховування телефонних розмов громадян незаконне. Дозвіл на прослуховування можуть отримати лише представники правоохоронних органів за рішенням суду в рамках кримінального провадження.

Останні новини України:

Як захистити телефон від злому: фахівці назвали дієві та прости способи.

Як підготувати смартфон та техніку до відключень світла: українцям дали корисні поради.

Що робити, якщо людина подавилася: експерти розповіли, як надати першу допомогу.