У нинішню цифрову епоху наші смартфони є скарбницями особистої інформації, що робить їх головними цілями для хакерів, дізнайтеся, як захистити телефон від злому.

Зі збільшенням складності кіберзагроз дуже важливо вживати запобіжні заходи для захисту вашого пристрою та даних, щоб захистити телефон від злому.

Ось кілька важливих порад, які допоможуть вам захистити свій телефон від потенційних спроб злому.

Регулярно перезавантажуйте телефон. Одним із найпростіших, але ефективних заходів безпеки є регулярне перезавантаження телефону.

Багато хакерів покладаються на те, що ваш пристрій буде увімкнено протягом тривалого часу, щоб зберегти доступ. Перезавантаження може порушити роботу шкідливих програм та видалити будь-які несанкціоновані зміни, особливо на iPhone, де вона може зупинити моніторинг.

2. Регулярно оновлюйте операційну систему.

Оновлення програмного забезпечення часто включають критичні виправлення безпеки, які усувають уразливості, якими можуть скористатися хакери.

3. Щоб захистити телефон від злому, використовуйте надійні паролі та біометричні замки.

Захистіть телефон за допомогою надійного пароля, PIN-коду або біометричного блокування (наприклад, відбитків пальців або ідентифікатора обличчя).

4. Увімкніть двофакторну автентифікацію, щоб захистити телефон від злому.

Для додаткової безпеки увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA) у своїх облікових записах хмарних сховищ, таких як iCloud або Google Drive.

5. Будьте обережні під час завантаження програм.

Завантажуйте програми лише з надійних джерел, таких як Apple App Store або Google Play Store.

Джерело: dev.to.

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