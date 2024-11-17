В телекоммуникационной компании "Киевстар" объяснили, стоит ли абонентам бояться возможной прослушки их телефонных разговоров.

На официальной странице компании "Киевстар" в Facebook абонент пожаловался на плохое качество мобильного покрытия, а также высказал подозрение, что его разговоры прослушиваются.

"Из-за плохой связи поговорить нормально нельзя, потому что плохое покрытие, а платим за то, чем не пользуемся. Деньги берете за 4 недели и еще позволяете прослушивать разговоры", – заявил абонент.

Представитель компании "Киевстар" ответил, что возможность прослушки разговоров исключена.

Отметим, если у вас есть подозрения в возможной прослушке ваших разговоров, нужно предпринять несколько простых шагов, которые защитят ваш мобильный телефон.

Во-первых, важно обновлять программное обеспечение телефона до последней версии, ведь эти обновления часто содержат исправление настроек безопасности, уязвимостей и ошибок, которые могут использовать перехватчики.

Во-вторых, чтобы обезопасить себя от прослушивания и взлома, не подключайтесь к публичным сетям Wi-Fi в различных кафе, отелях, аэропортах и ​​т.д., к которым может подключиться кто угодно. Кроме того, выключите соединение Bluetooth, когда оно не используется, так как его также любят хакеры.

Согласно украинскому законодательству, прослушивание телефонных разговоров граждан незаконно. Разрешение на прослушивание могут получить только представители правоохранительных органов по решению суда в рамках уголовного производства.

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