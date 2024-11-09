Коли відбувається відключення електроенергії, вам не потрібно просто сидіти та чекати, дізнайтеся, як підготувати смартфон та техніку.

Є кілька простих способів підготувати смартфон та техніку до вимкнення світла.

Як підготувати смартфон та техніку до вимкнення світла:

Складіть комплект для підготовки до стихійних лих. Включіть у нього предмети першої необхідності, такі як вода і продукти, що не псуються, ліки, а також радіо та запасні батарейки, що працюють від батарейок і т.д.

Зберігайте його у підвалі чи іншому місці.

Сховайте ліхтарики у парі місць, які ви легко знайдете у темряві. Переконайтеся, що вони мають батарейки і вони працюють.

Щоб підготувати смартфон та техніку до вимкнення світла , заздалегідь зарядіть свої мобільні телефони, планшети та інші пристрої живлення від акумуляторів.

Для додаткової потужності розгляньте можливість придбання портативного зарядного пристрою для забезпечення резервного живлення для цих пристроїв.

Вимкніть та від'єднайте непотрібне електрообладнання, особливо чутливі предмети, такі як комп'ютери.

Розгляньте можливість захисту смартфона та техніки від перенапруги у житлових приміщеннях під час вимкнення світла. Якщо у вас вимкнули електрику, обов'язково залиште увімкненим хоча б один вимикач світла, щоб ви знали, коли воно відновиться.

Джерело: oppdthewire .

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