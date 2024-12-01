Працівникам підприємств із критичним статусом можуть заборонити бронювання та отримання відстрочки від мобілізації за умови невідповідності деяким вимогам.

Після прийняття постанови №1332 Кабінетом Міністрів України було внесено зміни до порядку визначення підприємств, установ і організацій як критично важливих, а також до правил бронювання їхніх працівників.

Юридична компанія EVERLEGAL пояснює ключові аспекти, кого і за якими умовами можна забронювати.

Умови для надання статусу "критично важливого"

Для того, щоб підприємство, установа чи організація отримала статус «критично важливого», потрібно відповідати щонайменше трьом критеріям. Основними з них є:

Відсутність податкової заборгованості , що підтверджується довідкою з інформаційної системи Державної податкової служби України.

Рівень середньої зарплати працівників за останній квартал , яка має становити не менше 20 000 гривень (2,5 розміру мінімальної зарплати). Це підтверджується відповідною довідкою підприємства.

Хто може бути заброньованим?

Працівникам підприємств із критичним статусом можуть заборонити бронювання та отримання відстрочки від мобілізації за умови невідповідності таким вимогам:

Перебування на військововому обліку.

Офіційне працевлаштування у критично важливій установі.

Зарплата не менше 20 000 гривень. Важливо підтримувати цей рівень оплати, адже його зниження може стати підставою для скасування відстрочки.

Актуалізація персональних даних: адреса проживання, контактний телефон, електронна пошта (за наявності).

Відсутність розшуку в ТЦК.

Працівник, якого розшукує ТЦК, не може отримати бронь, навіть якщо він працює в критично важливих установах та відповідає іншим критеріям.

Останні новини України:

Загроза оккупації Покровська та тактичний відступ: військовий експерт розповів, що відбувається на півдні Донецької області.

Український вчений допоміг рф удосконалити пристрої для ударів по мирним містам: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.