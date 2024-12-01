Работникам предприятий с критическим статусом могут запретить бронирование и получение отсрочки от мобилизации при несоответствии некоторым требованиям.

После принятия постановления №1332 Кабинетом Министров Украины были внесены изменения в порядок определения предприятий, учреждений и организаций как критически важных, а также правила бронирования их работников.

Юридическая компания EVERLEGAL объясняет ключевые аспекты, кого и по каким условиям можно забронировать.

Условия для предоставления статуса "критически важного"

Для того чтобы предприятие, учреждение или организация получило статус «критически важного», нужно соответствовать по меньшей мере трем критериям. Основными из них являются:

Отсутствие налоговой задолженности , что подтверждается справкой из информационной системы Государственной налоговой службы Украины.

Уровень средней зарплаты работников за последний квартал , которая должна составлять не менее 20 000 гривен (2,5 размера минимальной зарплаты). Это подтверждается соответствующей справкой компании.

Кто может быть забронирован?

Работникам предприятий с критическим статусом могут запретить бронирование и получение отсрочки от мобилизации при несоответствии следующим требованиям:

Состояние на военном учете.

Официальное трудоустройство в критически важном заведении.

Зарплата не менее 20000 гривен. Важно поддерживать этот уровень оплаты, ведь его понижение может стать основанием для отмены отсрочки.

Актуализация персональных данных : адрес проживания, контактный телефон, электронная почта (при наличии).

Отсутствие сыска в ТЦК.

Работник, разыскиваемый ТЦК, не может получить бронь, даже если он работает в критически важных учреждениях и отвечает другим критериям.

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