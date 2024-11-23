Мобілізація в Україні продовжується, що відомо про призов чоловіків, які старше 50 років.

Мобілізації в Україні можуть уникнути чоловіки зі слабким здоров'ям, відстрочкою чи бронюванням, чоловіків старших за 50 років можуть призвати на службу.

Так, у Волинському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що чоловіків після 50 років призвуть, якщо вони придатні за станом здоров'я, володіють відповідною військовою спеціальністю або мають наявний досвід.

Наразі відомо, що заборони на мобілізацію в Україні чоловіків від 50 до 60 років немає.

Чоловіки від 50 років можуть мати відстрочку від мобілізації в Україні або бронювання, чи інші законні підстави не бути призваним до армії.

Порядок призову в Україні регламентується внутрішнім розпорядженням, а стан здоров'я військовозобов'язаних українців визначається під час проходження ВЛК.

Нагадаємо, що відповідно до українського законодавства, встановлено граничний вік перебування на військовій службі та мобілізації в Україні:

Для контрактників рядових, молодших сержантів чи старшин до 45 років, контрактників старшого сержантського старшинського складу можуть призвати на службу до 50 років,

контрактників вищого сержантського та старшинського складу до 55 років.

Про те для тих, хто проходить службу під час мобілізації в Україні та особливого періоду - рядові, сержанти та старшини молодшого та старшого офіцерського складу служать до 60 років.

Військовослужбовці вищого офіцерського складу можуть служити Україні до 65 років.

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