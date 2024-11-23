Мобилизация в Украине продолжается, что известно о призыве мужчин старше 50 лет.

Мобилизации в Украине могут избежать мужчины со слабым здоровьем, отсрочкой или бронированием, мужчин старше 50 лет могут призвать на службу.

Так, в Волынском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили, что мужчин после 50 лет призовут, если они пригодны по состоянию здоровья, обладают соответствующей военной специальностью или имеют опыт.

Пока известно, что запрета на мобилизацию в Украине мужчин от 50 до 60 лет нет.

Мужчины от 50 лет могут иметь отсрочку от мобилизации в Украине или бронирование или другие законные основания не быть призванным в армию.

Порядок призыва в Украине регламентируется внутренним распоряжением, состояние здоровья военнообязанных украинцев определяется во время прохождения ВЛК.

Напомним, что согласно украинскому законодательству, установлен предельный возраст пребывания на военной службе и мобилизации в Украине:

Для контрактников рядовых, младших сержантов или старшин до 45 лет контрактников старшего сержантского старшинского состава могут призвать на службу до 50 лет,

контрактников высшего сержантского и старшинского состава в возрасте до 55 лет.

О том, кто проходит службу во время мобилизации в Украине и особого периода - рядовые, сержанты и старшины младшего и старшего офицерского состава служат до 60 лет.

Военнослужащие высшего офицерского состава могут служить Украине до 65 лет.

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