Українці вказали, що чіткі терміни служби та винагороди для військових і їхніх сімей стали б сильними мотиваторами для мобілізації.

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до армії і одним із ключових аспектів цього процесу є мотивація громадян служити у війську.

Екснардеп та головний сержант ЗСУ Руслан Кошулинський висловився про це в ефірі Радіо Свобода.

Він зауважив, що у багатьох соціальних опитуваннях українці вказали, що чіткі терміни служби та винагороди для військових і їхніх сімей стали б сильними мотиваторами для мобілізації.

Проте Кошулинський зауважив: "Під час війни неможливо просто сказати, що ти відслужив рік, а тепер можеш іти додому на рік. В умовах контрнаступу ворога немає ким тебе замінити. Підготовка вузькопрофільного факультету або цілого підрозділу вимагає значних ресурсів від держави".

Він також підкреслив, що Україна веде війну проти ворога з населенням у 140 мільйонів, тоді як в Україні в найкращих умовах — 40 мільйонів. Це створює величезну різницю у живій силі.

"Я б більше зосередився на збільшених відпустках та на можливості частіше повернутися додому, щоб сім'ї не були зруйновані. Ось що важливо", — додав сержант ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно в селищі Великодолинське, що на Одещині, під час перевірки документів представниками територіального центру комплектації та соціального забезпечення у місцевого жителя стався напад епілепсії.

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