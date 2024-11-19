Украинцы указали, что четкие сроки службы и вознаграждения для военных и их семей стали бы мощными мотиваторами для мобилизации.

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в армию и одним из ключевых аспектов этого процесса является мотивация граждан служить в армии.

Экснардеп и главный сержант ВСУ Руслан Кошулинский высказался в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что во многих социальных опросах украинцы указали, что четкие сроки службы и вознаграждения для военных и семей стали бы сильными мотиваторами для мобилизации.

Однако Кошулинский заметил: "Во время войны невозможно просто сказать, что ты отслужил год, а теперь можешь идти домой на год. В условиях контрнаступления врага не кем тебя заменить. Подготовка узкопрофильного факультета или целого подразделения требует значительных ресурсов от государства".

Он также подчеркнул, что Украина ведет войну против врага с населением в 140 миллионов, в то время как в Украине в лучших условиях - 40 миллионов. Это создает огромную разницу в живой силе.

"Я бы больше сосредоточился на увеличенных отпусках и возможности чаще вернуться домой, чтобы семьи не были разрушены. Вот что важно", — добавил сержант ВСУ.

Напомним, что недавно в поселке Великодолинское, что в Одесской области, во время проверки документов представителями территориального центра комплектации и социального обеспечения у местного жителя произошло нападение эпилепсии.

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