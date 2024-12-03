Хоча прогнозувалося подорожчання до 30%, воно відбувалося поступово, що дозволило споживачам звикнути до змін.

До кінця року в Україні очікується подорожчання хліба на 10–15% і основні фактори, які впливають на зростання вартості, — це підвищення ціни на сировину, енергоносії та транспорт.

Як пояснив перший віце-президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко в коментарі для "Суспільного", виробники змушені підвищувати ціни, щоб уникнути фінансових втрат.

Уже зараз мінімальна ціна на кілограм хліба перевищила 35 гривень, а здорожчання торкнеться всіх видів продукції.

«Підвищення необхідне в межах 10–15%. Мінімальна ціна на кілограм хліба має становити не менше 35 гривень. Усе, що нижче цього рівня, — це фактично продаж нижче собівартості. З'являються проблеми з оплатою сировини, заробітних плат і енергоносіїв, що може призвести до зупинки виробництва», — зазначив він.

Влітку та на початку осені ціни на хліб зросли на 5–10%, особливо це стосується пшеничного хліба і батона. Хоча прогнозувалося подорожчання до 30%, воно відбувалося поступово, що дозволило споживачам звикнути до змін.

"За цей час суттєво зросла вартість основних складів: борошна, енергоносіїв, заробітної плати. Крім того, логістика, яка займає значну суму собівартості, також впливає на ціну", — пояснив Дученко.

Подорожчання хліба викликається відразу кількома чинниками. Борошно подорожчало вдвічі через дефіцит зерна на внутрішньому ринку, а зростання тарифів на газ і електроенергію призвело до підвищення виробничих витрат. Інфляція змушує виробників збільшити заробітні плати, аби втримати персонал, а підвищення ціни на пальне і транспортні послуги робить логістику дорожчою.

Ціна хліба значною мірою залежить від врожаю зернових. За словами експерта, виробники утримують запаси зерна, очікуючи подальшого зростання ціни, що спричинило дефіцит зерна II–III класу на внутрішньому ринку та кінцеву вартість.

«Міністерство аграрної політики запевняє, що продовольчого зерна для внутрішнього ринку достатнього, але великих пропозицій поки що обмаль. Через дефіцит пропозицій збільшується його ціна», — додав експерт.

До кінця року найбільше подорожчає хліб масового споживання, який користується найбільшим попитом. Елітні сорти хлібобулочних виробів також можуть піднятися в ціні, але менш помітно. Подальша динаміка залежить від стабілізації ситуації із зерновими запасами, тарифами на енергоносії та транспортними витратами.

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