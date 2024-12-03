Хотя прогнозировалось удорожание до 30%, оно происходило постепенно, что позволило потребителям привыкнуть к изменениям.

До конца года в Украине ожидается подорожание хлеба на 10–15% и основные факторы, влияющие на рост стоимости — повышение цены на сырье, энергоносители и транспорт.

Как пояснил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии для "Общественного", производители вынуждены повышать цены, чтобы избежать финансовых потерь.

Уже сейчас минимальная цена на килограмм хлеба превысила 35 гривен, а подорожание коснется всех видов продукции.

«Повышение необходимо в пределах 10–15%. Минимальная цена на килограмм хлеба должна составлять не менее 35 гривен. Все, что ниже этого уровня, — это фактически продажа ниже себестоимости. Появляются проблемы с оплатой сырья, зарплат и энергоносителей, что может привести к остановке производства», — отметил он.

Летом и начале осени цены на хлеб выросли на 5–10%, особенно это касается пшеничного хлеба и батона. Хотя прогнозировалось удорожание до 30%, оно происходило постепенно, что позволило потребителям привыкнуть к изменениям.

"За это время существенно выросла стоимость основных складов: муки, энергоносителей, заработной платы. Кроме того, логистика, занимающая значительную сумму себестоимости, также влияет на цену", - пояснил Дученко.

Удорожание хлеба вызывается сразу несколькими факторами. Мука подорожала вдвое из-за дефицита зерна на внутреннем рынке, а рост тарифов на газ и электроэнергию привел к повышению производственных затрат. Инфляция заставляет производителей увеличить заработные платы, чтобы удержать персонал, а повышение цены на горючее и транспортные услуги делает логистику более дорогой.

Цена хлеба в значительной степени зависит от урожая зерновых. По словам эксперта, производители удерживают запасы зерна, ожидая дальнейшего роста цены, что повлекло за собой дефицит зерна II–III класса на внутреннем рынке и конечную стоимость.

«Министерство аграрной политики уверяет, что продовольственного зерна для внутреннего рынка достаточного, но больших предложений пока мало. Из-за дефицита предложений увеличивается его цена», — добавил эксперт.

До конца года больше всего подорожает хлеб массового потребления, пользующийся наибольшим спросом. Элитные сорта хлебобулочных изделий могут подняться в цене, но менее заметно. Дальнейшая динамика зависит от стабилизации ситуации с зерновыми запасами, тарифами на энергоносители и транспортными расходами.

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