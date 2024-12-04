Згідно з частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення карається штрафом.

Патрульна поліція Києва нагадала водіям про важливість дотримання правил безпеки на дорозі, зокрема про обов'язкове використання ременів безпеки.

Про це повідомила прес-служба правоохоронів у Facebook.

«Перше правило в автомобілі — перед початком руху обов'язково пристібатися ременем безпеки», — підкреслили в Патрульній поліції Києва.

Основна функція ременя безпеки — це захист водія та пасажирів від серйозних травм під час дорожньо-транспортної пригоди. «Ремені надійно фіксують водія та пасажирів у сидіннях, що суттєво знижує ризик травмування», — пояснили правоохоронці.

Згідно з частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил використання ременів безпеки тягне за собою штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн.

Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути відповідальними та обов'язково пристібатися під час поїздки.

Також варто розвіяти поширену хибну думку, що пасажири таксі можуть не пристібатися. З 2020 року правила чітко зобов'язують усіх пасажирів, зокрема в таксі, використовувати ремені безпеки, за винятком осіб з інвалідністю та службових авто під час виконання завдань.

Водій таксі має право вимагати від пасажирів пристебнутися перед початком поїздки, і у разі відмови може відмовити в обслуговуванні. Штрафи за порушення правил будуть накладатися як на водія, так і на пасажира.

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