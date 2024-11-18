Хоча це дозволить зменшити штраф до початкового розміру, процедура вимагає часу та додаткових витрат.

Водіям, які порушують правила дорожнього руху, важливо знати терміни для сплати штрафів, щоб уникнути зайвих витрат, адже штрафи можуть подвоїтись.

Про це розповіла адвокатка Олена Воронкова. За законодавством, на оплату штрафу за адміністративне правопорушення відведено 15 днів.

Згідно з статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, цей термін починається з моменту отримання порушником постанови про накладення штрафу.

Однак, адвокатка радить не відкладати оплату на останній день і рекомендує здійснити платіж протягом 15 днів з дати винесення постанови. Це допоможе уникнути непорозумінь та помилок з боку уповноважених осіб.

Якщо штраф не буде сплачений вчасно, він може бути переданий на примусове виконання, і в такому випадку: розмір штрафу подвоюється та додаються витрати на виконання, які доведеться покрити.

"Помилки з боку відповідних органів трапляються навіть без зловмисного наміру. Постанову можуть направити до виконавчої служби передчасно, і людині доведеться оскаржувати дії виконавця. Це забирає час і кошти, хоча в результаті штраф можна зменшити до початкового розміру", — пояснює адвокатка.

Щоб уникнути таких ситуацій, Олена Воронкова радить сплатити штраф якомога швидше після отримання постанови і обов’язково зберігати документи, які підтверджують оплату.

У разі помилок з боку виконавчих органів необхідно звертатися до суду для оскарження. Хоча це дозволить зменшити штраф до початкового розміру, процедура вимагає часу та додаткових витрат.

Джерело: РБК України.

Останні новини України:

На пішоходів чекають штрафи: доведеться заплатити за перехід дороги не на "зебрі".

Українців штрафують за автогаз: комусь доведеться заплатити 1700 гривень.

Українцям впаяють штрафи за збирання горіхів, грибів та ягід: у Раді визначились із розміром покарання.