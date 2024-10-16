Верховна Рада прийняла законопроєкт №9665 - цим самим суттєво збільшивши штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід.

Про це йдеться в законі №9665.

Закон №9665 посилює відповідальність за незаконну вирубку дерев, знищення або пошкодження лісу та незаконний продаж деревини. Документ також запроваджує штрафи за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід.

Раніше порушників за самовільний збір таких ресурсів чекали штрафи в розмірі від 17 до 51 грн. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 70), за збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів і ягід на заборонених ділянках або там, де збір можливий лише за лісовими квитками, накладалися такі штрафи:

для громадян — від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 17 до 51 грн;

для посадових осіб — від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів, тобто від 51 до 119 грн.

Після набуття чинності закону №9665 штрафи зростуть до 425-850 грн. Зокрема, за збирання дикорослих плодів, горіхів та ягід із порушенням встановлених термінів накладатимуться штрафи:

для громадян — від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 425 до 850 грн;

для посадових осіб — від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 1 700 до 5 100 грн.

Загалом, закон №9665 сприятиме ефективному правовому захисту довкілля від незаконного вирубування, пошкодження чи знищення дерев і чагарників, а також посилить штрафи за збір грибів, горіхів, плодів і ягід у недозволених місцях. Це стосується об'єктів природно-заповідного фонду, таких як національні природні парки, природні заповідники, ботанічні сади та дендрологічні парки, які охороняються як національне надбання для збереження біорізноманіття.

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