Верховная Рада приняла законопроект №9665 - тем самым существенно увеличив штраф за самовольный сбор плодов, орехов, грибов и ягод.

Об этом говорится в законе №9665.

Закон №9665 ужесточает ответственность за незаконную вырубку деревьев, уничтожение или повреждение леса и незаконную продажу древесины. Документ также вводит штрафы за самовольный сбор плодов, орехов, грибов и ягод.

Ранее нарушителей за самовольный сбор таких ресурсов ждали штрафы в размере от 17 до 51 грн. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (статья 70), за сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод на запрещенных участках или там, где сбор возможен только по лесным билетам, налагались следующие штрафы:

для граждан - от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 17 до 51 грн;

для должностных лиц - от трех до семи не облагаемых налогом минимумов, то есть от 51 до 119 грн.

После вступления закона №9665 в силу штрафы возрастут до 425-850 грн. В частности, за сбор дикорастущих плодов, орехов и ягод с нарушением установленных сроков будут налагаться штрафы:

для граждан - от 25 до 50 не облагаемых налогом минимумов, то есть от 425 до 850 грн;

для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, то есть от 1 700 до 5 100 грн.

В целом закон №9665 будет способствовать эффективной правовой защите окружающей среды от незаконной вырубки, повреждения или уничтожения деревьев и кустарников, а также усилит штрафы за сбор грибов, орехов, плодов и ягод в неположенных местах. Это касается объектов природно-заповедного фонда, таких как национальные природные парки, природные заповедники, ботанические сады и дендрологические парки, охраняемые как национальное достояние для сохранения биоразнообразия.

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