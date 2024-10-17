За нарушение правил перехода проезжей части в неустановленных местах или на красный сигнал светофора пешеходы могут быть привлечены к административной ответственности и получить штраф.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

Правоохранители пояснили, что согласно действующим правилам пешеходы должны переходить проезжую часть: по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным; если их нет, – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

Важно отметить, что в местах, где движение регулируется, пешеходы должны управляться сигналами: регулятора и светофора.

Кроме того, перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств или других ограничивающих осмотр объектов пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающих транспортных средств.

Что касается наказания для недобросовестных пешеходов, в пресс-службе полиции сообщили, что только за минувшие сутки (14 октября) патрульные привлекли к ответственности 31 пешехода за нарушение правил перехода проезжей части в неустановленных местах.

Согласно части 1 статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), пешеходов могут наказать за:

неповиновение сигналам регулировки дорожного движения;

переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами;

несоблюдение других правил дорожного движения.

В таком случае на пешехода может быть наложен штраф в размере 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 255 гривен.

Последние новости Украины:

Украинцы могут обжаловать штраф от ТЦК: названы случаи, когда это можно сделать.



Украинцев с котлами срочно предупредили: "приводит к растеканию воды газовыми трубами".

Штрафы за чужие нарушения: все чаще украинцы сталкиваются с проблемой "двойников".