Верховна Рада України 10 жовтня 2024 року ухвалила законопроект №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів.

В Україні відповідно до нового закону запроваджено штрафи та можливість позбавлення волі за зберігання дров без документів, що може суттєво вплинути на мешканців сільських районів.

Про це розповів адвокат Олексій Кінебас у коментарі ЗМІ.

Верховна Рада України 10 жовтня 2024 року ухвалила законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, посилюючи покарання за незаконне зберігання деревини.

Цей закон передбачає серйозні штрафи та кримінальну відповідальність за зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження. Хоча закон ще чекає на підпис президента, він вже викликав занепокоєння серед населення, зокрема в сільських районах, де дрова використовуються для опалення. Нововведення значно посилює відповідальність за зберігання, перевезення та продаж дров без відповідних документів:

Якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, власнику загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

Якщо вартість дров менша за 30 тисяч гривень, передбачена адміністративна відповідальність зі штрафом від 34 тисяч гривень.

Цей закон має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини, проте його впровадження потребує детального роз’яснення. Сувора відповідальність може суттєво вплинути на велику кількість жителів сіл, які зберігають дрова без офіційних документів. Юристи зазначають, що можуть виникнути труднощі з виконанням цього закону.

Адвокат Олексій Кінебас підкреслює, що закон торкнеться практично всіх мешканців сільських районів, де дрова часто заготовлюються самостійно або купуються без документів. Багато людей у селах не мають паперів на дрова, які використовують для опалення, пояснюючи, що придбали їх у місцевих заготівельників. Останні, в свою чергу, збирають деревину з заростів і чагарників, де вона вважається безгосподарною.

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