Верховная Рада Украины 10 октября 2024 приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы.

В Украине в соответствии с новым законом введены штрафы и возможность лишения свободы за хранение дров без документов, что может повлиять на жителей сельских районов.

Об этом рассказал адвокат Алексей Кинебас в комментарии СМИ.

Верховная Рада Украины 10 октября 2024 приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая наказание за незаконное хранение древесины.

Закон предусматривает серьезные штрафы и уголовную ответственность за хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение. хранение, перевозка и продажа дров без соответствующих документов:

Если стоимость хранимой древесины превышает 30 тысяч гривен, владельцу грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Если стоимость дров меньше 30 тысяч гривен, предусмотрена административная ответственность со штрафом от 34 тысяч гривен.

Этот закон должен предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины, однако его внедрение требует детального разъяснения. Суровая ответственность может оказать существенное влияние на большое количество жителей сел, которые хранят дрова без официальных документов. Юристы отмечают, что могут возникнуть трудности с исполнением этого закона.

Адвокат Алексей Кинебас подчеркивает, что закон коснется практически всех жителей сельских районов, где дрова часто заготавливаются самостоятельно или покупаются без документов. Многие люди в селах не имеют бумаги на дрова, которые используют для отопления, объясняя, что приобрели их у местных заготовителей. Последние, в свою очередь, собирают древесину из зарослей и кустарников, где она считается бесхозной.

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