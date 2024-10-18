Також наголошується, що проведення експертного дослідження та присутність автомобіля у сервісному центрі МВС під час перереєстрації не є обов'язковим.

Автовласники, які вирішили встановити газобалонне обладнання (ГБО), повинні пройти перереєстрацію свого автомобіля - якщо цього не зробити, існує ризик отримання штрафу.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Для цього потрібно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС протягом 10 днів після переобладнання транспортного засобу. З собою необхідно мати пакет документів, який включає паспорт громадянина України або ID-картку, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків.

До того ж, знадобляться й інші документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, акт приймання-передачі авто, свідоцтво про погодження конструкцій і сертифікат відповідності.

"Після перереєстрації транспортного засобу адміністратор видає власнику нове свідоцтво про реєстрацію, в якому зазначається тип пального відповідно до встановленого," — йдеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що проведення експертного дослідження та присутність автомобіля в сервісному центрі МВС під час перереєстрації не є обов'язковими. Експертне дослідження може проводитися за бажанням автовласника.

Водночас, згідно з даними аналітиків, частина 6 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає штраф за незареєстроване ГБО. Його розмір становить 50 неоподатковуваних мінімумів, що дорівнює 850 гривням. У випадку повторного порушення протягом року штраф становитиме 1 700 гривень. Крім того, суд може призначити покарання у вигляді громадських робіт або вилучити транспортний засіб.

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