Также подчеркивается, что проведение экспертного исследования и присутствие автомобиля в сервисном центре МВД во время перерегистрации не обязательно.

Автовладельцы, решившие установить газобаллонное оборудование (ГБО), должны пройти перерегистрацию своего автомобиля - если это не сделать, существует риск получения штрафа.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Для этого следует обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в течение 10 дней после переоборудования транспортного средства. С собой необходимо иметь пакет документов, включающий паспорт гражданина Украины или ID-карту, а также регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

К тому же понадобятся и другие документы: свидетельство о регистрации транспортного средства, акт приемки-передачи авто, свидетельство о согласовании конструкций и сертификат соответствия.

"После перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации, в котором указывается тип горючего в соответствии с установленным", — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что проведение экспертного исследования и присутствие автомобиля в сервисном центре МВД во время перерегистрации не обязательно. Экспертное исследование может проводиться по желанию автовладельца.

В то же время, согласно данным аналитиков, часть 6 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает штраф за незарегистрированное ГБО. Его размер составляет 50 не облагаемых налогом минимумов, что равняется 850 гривнам. В случае повторного нарушения в течение года штраф составит 1700 гривен. Кроме того, суд может назначить наказание в виде общественных работ или изъять транспортное средство.

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